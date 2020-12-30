زطشي يُوجه رسالة للقائمين على ملعب 5 جويلية

وجهت الفاف على لسان رئيسها، خير الدين زطشي، رسالة شكر وعرفان للقائمين على المُركب الأولمبي محمد بوضياف، وملعب 5 جويلية خصوصا.

وإمتدح الإتحاد الجزائري لكرة القدم، المُشرفين على مُتابعة العشب الطبيعي لـ”دار الشرع”، الذي ظهر في أحسن حال مؤخرا.

وأكد الرجل الأول في كرة القدم الجزائرية، بأن تحمل الملعب لعبىء أربع مُباريات في أقل من أسبوع يُوضح نوعيته الجيدة.

وشددت الفاف، على ضرورة المُحافظة على هذا المكسب في الفترة القادمة، من خلال تفادي الضغط على أرضية الميدان.

وكان نادي مولودية الجزائر، قد عبّر عن إستيائه من إستغلال أرضية 5 جويلية بشكل مُكثف مؤخرا، مُعتبرا بأن ذلك يضره.

ويستقبل المُركب الأولمبي في الفترة الحالية، مُباريات العميد وشباب بلوزداد، إضافة لمُباريات المنتخب الوطني.