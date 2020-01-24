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زطشي يُوجّه رسالة للأندية.. “يجب أن يكون التسيير احترافيا” !

الرياضة
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زطشي يُوجّه رسالة للأندية.. “يجب أن يكون التسيير احترافيا” !
بقلم أمير بهلول

أكد خير الدين زطشي مجددا، أن مشكلة الأندية ليست في الأموال بقدر ما هي في التسيير، أين طالب الجميع بأن يكون التسيير احترافيا.

وقال “زطشي” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “على الأندية أن تكون محترفة في التسيير، مشكلة الأندية في التسيير”.

واضاف: “عندما نشاهد كل تلك الأموال التي تم صرفها، تجد أن هناك شيء ما خاطئ”.

وتابع: “حتى الأندية الهاوية تطالب بالأموال وهو من حقها، لكنهم عليهم أن يهتموا أكثر بالفئات الشبانية”.

وختم كلامه: “عندما لا نشاهد لاعب أقل من 19 سنة لا يشارك حتى في دوري الدرجة الثالثة نتساءل ماذا تفعل هذه الأندية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=761904

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