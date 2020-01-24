زطشي يُوجّه رسالة للأندية.. “يجب أن يكون التسيير احترافيا” !

أكد خير الدين زطشي مجددا، أن مشكلة الأندية ليست في الأموال بقدر ما هي في التسيير، أين طالب الجميع بأن يكون التسيير احترافيا.

وقال “زطشي” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “على الأندية أن تكون محترفة في التسيير، مشكلة الأندية في التسيير”.

واضاف: “عندما نشاهد كل تلك الأموال التي تم صرفها، تجد أن هناك شيء ما خاطئ”.

وتابع: “حتى الأندية الهاوية تطالب بالأموال وهو من حقها، لكنهم عليهم أن يهتموا أكثر بالفئات الشبانية”.

وختم كلامه: “عندما لا نشاهد لاعب أقل من 19 سنة لا يشارك حتى في دوري الدرجة الثالثة نتساءل ماذا تفعل هذه الأندية”.