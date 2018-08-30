زطشي: “150 مليار تكلفة إنشاء مركز تكوين” !

أكد رئيس “الفاف” خير الدين زطشي أن تكلفة إنشاء مركز تكوين بـ “الطارف” ستصل لـ 150 مليار سنتيم مؤكدا على ضرورة إستغلال الطاقات الشبانية.

وقال زطشي للنهار: “نعطيكم المبلغ التقريبي لكن لا تحكموا عليا وتقولون أن هذا هو الملبغ الذي سيتم صرفه في إنشاء مركز التكوين”.

وأضاف: “أعتقد أن 150 مليار سنتيم نستطيع بها إنشاء مركز تكوين”.

وتابع: “الجميع يعرف أن مشروعنا يرتكز على التكوين، ونتمنى ان شاء الله أن تكون أكاديمية أولا وثانيا يكون عنده طابع آخر أين يمكن للأندية الجزائرية التحضير فيه وحتى المنتخب الوطني”.