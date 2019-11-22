زطشي: “2019 سنة استثنائية أعدنا فيها المنتخب لمكانته الحقيقية”

الرياضة
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زطشي: “2019 سنة استثنائية أعدنا فيها المنتخب لمكانته الحقيقية”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، أن سنة 2019 كانت جد إيجابية بالنسبة لعملهم على رأس الفاف، فيما يخص المنتخب الوطني.

وصرح خير الدين زطشي، للإذاعة الوطنية: “سنة 2019 سنة استثنائية، كما نقول “لي يزرع يحصد، ولي يصبر ينال” هذا هو منهج عملنا”.

وأَضاف: “تمكنا من اعادة المنتخب الوطني لمكانه الصحيح، وإسعاد الجمهور الجزائري الذي كان متعطشا للألقاب منذ 30 سنة”.

وتابع خير الدين زطشي: “كل هذا تحقق بفضل المجهودات الجماعية لكل من المكتب الفيدرالي، الناخب الوطني، ولاعبي الخضر”.


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