زطشي: “40% من توصيات السامبوزيوم تم تجسيدها على أرض الواقع”

كشف رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، أنه وبعد مرور سنة من انعقاد “السامبوزيوم”، تم تجسيد 40% من التوصيات التي تم إقرارها.

وصرح خير الدين زطشي، أمس الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بحلول شهر ديسمبر الجاري، تمر سنة عن انعقاد أشغال السامبوزيوم”.

وأضاف: “خلال هذه السنة، تمكنا من تجسيد حوالي 40%، من التوصيات التي خرجنا بها من هذا “السامبوزيوم”، على أرض الواقع”.

وتابع: “قاسمي رشيد، رفقة لجنة المتابعة، يقومون بعمل كبير لتقديم ملف رسمي عن السامبوزيوم، لوزير الشباب والرياضة، مع الحصيلة لكل ما تم إنجازه”.

وأردف زطشي: “سيعقد السيد رشيد قاسمي، ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة، لعرض أول تقييم لما تم إنجازه، بعد التوصيات التي خرجنا بها من السامبوزيوم”.

وأضاف: “هناك بعض التوصيات التي تتطلب مساهمة السلطات العليا، لتجسيدها على أرض الواقع، وهو ما ننتظره من الوزارة”.