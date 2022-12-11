زعلاني: الجزائر حققت خطوات كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، أن الجزائر حققت خطوات كبيرة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان. مما جعلها محل إشادة دولية. خصوصا في ظل الإصلاحات التي تضمنها دستور 2020.

وأوضح زعلاني، أن ما حققته الجزائر إلى غاية اليوم في هذا المجال يمثّل خطوة كبيرة. حيث كانت جهودها في مجال ترقية الحقوق وحمايتها محل إشادة دولية بجنيف السويسرية شهر نوفمبر المنصرم. بعد أن نجحت في كسب ثقة العديد من الدول خلال العرض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

وأضاف زعلاني، بهذا الخصوص أن مختلف الدول المتدخلة خلال المناقشات الخاصة بالتقرير الدوري الشامل للجزائر المقدم خلال دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الانسان ثمنت جهود الجزائر في ترقية الحقوق الأساسية والحريات العامة وحمايتها. مشيرا إلى أن التقييم تم وفق معايير موضوعية.

وأشار زعلاني، إلى أهمية المشروع الإصلاحي الكبير الذي جاء به دستور 2020 بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مؤكدا حرص المجلس على ضمان تطبيق ما تضمنه الدستور عن طريق متابعة مضامين مشاريع القوانين وآجال إستصدارها.

وبخصوص التقرير السنوي للمجلس الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية، قال زعلاني أنه سيشمل حوصلة لما جرى خلال هذه السنة بما فيها تقرير جنيف عن حقوق الإنسان في الجزائر وما حمله من توصيات تشجيعية. مضيفا أن هذه السنة عرفت إستحداث عديد الهيئات والمؤسسات التي سيتم تقييم نشاطها وفق معايير موضوعية.

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