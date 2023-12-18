زعلاني يتباحث مع مديرة مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر 

استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، اليوم، مديرة مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر، كاترينا جوهاسنون.

وحسب بيان المجلس أنه وخلال القاء اكد زعلاني على حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على “تدعيم كل ما من شأنه المساهمة في ضمان حماية حقوق الطفل وترقيتها”.

كما اشار زعلاني إلى “إدراج زيارات المراكز المتخصصة بالطفولة في الخرجات الميدانية وكذا المشاركة في كل النشاطات والورش التقييمية لواقع الطفولة في الجزائر”.

وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل، من خلال لجنته الدائمة الخاصة بالمرأة والطفل والفئات الهشة، على تناول الإطار القانوني لحقوق الطفل وواقع الطفولة بغية ترقية هذه الحقوق وحمايتها.

وبالمناسبة أكدت جوهاسنون سعيها لإيجاد سبل التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف في إطار برنامج الشراكة 2023-2027″, مشيرة إلى أن “السلطات الجزائرية اتخذت كل التدابير الرامية لضمان رفاهية الطفل من خلال سياساتها الاجتماعية المتناغمة مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية.

وخلال اتفق الطرفان على تنسيق الجهود ضمن فوج عمل مشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجنته المختصة بحقوق الطفل ومكتب منظمة اليونيسف بالجزائر للتوصل لبنود اتفاق يضبط رزنامة عمل مشترك وفق الأولويات التي يحددها هذا الاتفاق.