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الرياضة

زعلاني يرسم التحاقه بنادي الخالدية البحريني

بقلم محمد لمين صحراوي
زعلاني يرسم التحاقه بنادي الخالدية البحريني
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رسّم مدافع شباب قسنطينة، نصر الدين زعلاني، التحاقه بنادي الخالدية البحريني، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وقدمت إدارة بطل البحرين، لاعبها الجديد، اليوم الجمعة. من دون الكشف عن مدة العقد الذي يربطه بالنادي، في وقت كشفت فيه تقارير صحفية بأنه يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

وبذلك، التحق زعلاني، الذي خاض من قبل تجربتين احترافيتين في المغرب والسعودية رفقة أولمبيك خريبقة والخلود على التوالي. بالثنائي الجزائري، الناشط في الخالدية، سامي فريوي وطارق بوعبطة.

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