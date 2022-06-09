زعلان أمام العدالة في قضية جديدة 16 جوان الجاري

من المنتظر ان يمثل الوزير الاسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان امام قاضي الجلسة الفرع الثالث بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية يوم 16 جوان الجاري في قضية جديدة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة لصاحب وكالة عقارية عندما كان يشغل منصب والي ولاية وهران.

ويتابع الوزير الاسبق عبد الغني زعلان، رفقة صاحب الوكالة العقارية المدعو “م.محمد صغير”، المتواجد تحت اجراء الرقابة القضائية بتهم فساد تتعلق بسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة للغير.