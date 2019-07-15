زعلان أمام المحكمة العليا في قضية أويحيى وطحكوت

الوطني
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زعلان أمام المحكمة العليا في قضية أويحيى وطحكوت
بقلم شهرزاد مزياني

يمثل، اليوم الإثنين، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، أمام القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، في  قضية أحمد أويحيى و رجل الأعمال محي الدين طحكوت .


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