زعلان أمام المحكمة العليا في قضية أويحيى وطحكوت
يمثل، اليوم الإثنين، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، أمام القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، في قضية أحمد أويحيى و رجل الأعمال محي الدين طحكوت .
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن عرضها الخاص بموسم الصيف 2019.
وكشفت الشركة، عن تخفيض في أسعار الرحلات على جميع الوجهات عبر قطار "كوراديا" الجزائر.
وحسب…
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ارتفعت حصيلة الحادث المؤلم الذي وقع ليلة أمس في بلدية سيدي عبد العزيز بجيجل إلى5 قتلى و11جريحا.
وحسبما علمته "النهار"، فإن الضحية المتوفي الخامس يكون قد…
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نظم مجموعة من الشباب في ولاية ورقلة، صبيحة اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية.
ويأتي احتجاج الشباب، للمطالبة بتوفير طائرة الذهاب الى القاهرة لمناصرة الفريق…
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