زعلان : إطلاق التذكرة الموحدة للنقل بالعاصمة قريبا

سيشرف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان،غدا الاثنين، على مراسم إطلاق وتوزيع خريطة النقل المتعدد الأنماط الأولى بالجزائر.

وذلك خلال هذا الحفل سيتم التوقيع على الوثيقة المرجعية الوظيفية المشتركة المتعلقة بنظام التذكرة الموحدة.

ما بين السلطة المنظمة للنقل الحضري بالجزائر العاصمة ومتعاملي النقل الحضري العموميين.

مؤسسة تسيير مترو الجزائر،مؤسسة تسيير تراموايات الجزائر،مؤسسة تسيير المصاعد الهوائية،المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري للجزائر العاصمة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.