زعلان : الترامواي ينقل 188 ألف مسافر يوميا

صرح وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أن الترامواي ينقل في الولايات الخمس التي دخل فيها حيز الخدمة اكثر من 188 الف مسافر يوميا.

وأوضح زعلان بأن عدد المسافرين المستخدمين لوسيلة النقل بالترامواي بلغ في الجزائر العاصمة 70 الف مسافر يوميا.

إضافة إلى 40 الف مسافريوميا في وهران و26 الف مسافريوميا في قسنطينة.

و40 الف مسافريوميا في سيدي بلعباس منذ انطلاق الخدمة بها في أواخر جويلية 2017.

وكذا 12 الف مسافر يوميا في ورقلة التي دخل فيها الترامواي حيز الخدمة مارس الجاري.

وأضاف الوزير بأن عام 2017 سجل إجمالا استخدام 21 مليون مسافر للترامواي في العاصمة و8 ملايين مسافر.

في حين عرفت ولاية قسنطينة و12 مليون مسافر في وهران.

وللإشارة فقد رد اليوم الخميس وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أسئلة النواب جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة.