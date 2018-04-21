زعلان: تسليم الشطر الأخير من الطريق السيّار لبلدية الذرعان نحو الحدود التونسية في وقته

شدد عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل، على ضرورة تسليم الشطر الأخير من الطريق السيار”شرق غرب” ببلدية الذرعان بوقته.

حديث الوزير جاء خلال ترأسه لإجتماع تنسيقي بحضور والي ولاية الطارف بمقر الوزارة في العاصمة.

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى ضرورة التنسيق مابين الأطراف والوقوف على جميع الملاحظات والمعوقات التي تعيق انجاز المشروع.

الذي يربط الطريق السيار “شرق -غرب” في شطره الأخير بين بلدية الذرعان والحدود التونسية على مسافة 84 كلم.

كما قدم الوزير توجيهات بضرورة التنسيق المحكم وإيجاد الحلول وإستغلال الظروف المناخية التي تساعد على عمل الورشات.

ودعا الى ضرورة تسليم المشروع في آجاله المحددة تعاقديا خاصة وأن المشروع يعنى بمتابعة خاصة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة