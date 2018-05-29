زعلان: تسليم مشروع توسعة مطار الجزائر في وقته لا نقاش فيه

قال وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، إنه يجب تسليم مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي،

مؤكدا أن المشروع الذي يوليه رئيس الجمهورية اهمية بالغة، يجب أن يسلم كاملا في آجاله المحددة.

وقام، اليوم الثلاثاء، الوزير عبد الغني زعلان بزيارة تفقدية لموقع أشغال مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي والذي بلغت نسبة أنجازه 87 بالمائة.

وتفقد الوزير خلال هذه الزيارة أشغال إعادة الاعتبار للمدرج الرئيسي للهبوطي وأشغال إنجاز برج المراقبة الجديد والفندق الجديد للمطار.

كما عاين مشروع ربط شبكة السكة الحديدية بمطار هواري بومدين وذلك من محطة باب الزوار إلى غاية المطار على مسافة 2.8 8كم والذي يحتوي على نفق أرضي بطول 1.4 كم ومحطة أرضية ذات طابقين.