زعلان : ” تعزيز الأسطول الوطني بباخرة بسعة 1800 مسافر و600 سيارة “

كشف وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان اليوم الثلاثاء،أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر أن يعزز الأسطول الوطني، باقتناء باخرة بسعة 1800 مسافر و 600 سيارة.

وأضاف أن المفاوضات مع الشريك الصيني الذي يقوم بإنجاز باخرة حاليا تنجز حاليا الباخرة، مكنت من ربح مبلغ إضافي، والحكومة صادقت على استغلاله في شراء باخرة أخرى.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه الباخرة ستكون بحجم باخرتي الطاسيلي وطارق بن زياد.

وأكد زعلان: “الحكومة صادقت على استعمال ما تبقى من المال،وهو ما سمح في الربح وتعزيز الأسطول لكون الاسطول عوض ان يكون فيه 3 بواخر سيكون فيه مستقبلا فيه 4 بواخر بالإضافة إلى كراء واحدة “.