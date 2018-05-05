زعلان: رحلات للمسافرين من ميناء العاصمة وبجاية في الصيف 

أعلن وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان،اليوم السبت،عن دخول محطتين جديدتين للنقل البحري للمسافرين حيز الخدمة هذا الصيف.

الوزير زعلان،قال أن المحطتين ستقامان في كل من ولايتي العاصمة الجزائر وبجاية وتخصصان لنقل المسافرين بظروف ملائمة.

وذكر الوزير أن باخرة بن زياد قد إنتهت أشغال الترميم والتصليح بها مؤخرا وسيدخل الخدمة قريبا.

وأكد الوزير أن باخرتي الجزائر والتاسيلي كانوا يقومون برحلات السفر بإستمرار دون القيام بأعمال المراقبة والصيانة الدورية السنوية.

لكنه أشار على أن الباخرتين سيقومان بأعمال الصيانة فور دخول باخرة طارق بن زياد الخدمة في قادم الأيام.