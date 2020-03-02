زعلان: سعيد بوتفليقة هو من اتصل بي لترأس مديرية حملة شقيقه

قال مدير الحملة الإنتخابية لبوتفليقة عبد الغني زعلان، إنّ شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة هو من اتصل به ونصبه مديرا لحملة شقيقه بعد أسبوعين من الحراك الشعبي.

وكشف زعلان في مجمل تصريحاته خلال جلسة الإستئناف اليوم “كنت اشغل منصب وزير النقل والأشغال العمومية بعد الحراك الشعبي في 5 مارس تم تكليفي بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة بتكليف منه شخصيا”.

وأضاف “التحقت بالمداومة 5مارس حتى11مارس، لم أقم بفتح حساب جاري باسمي، لم أمضِ على أي صك ولم استقبل ولم اتصل مع أي مساهمين”.

وواصل زعلان يقول “نعم كنت في داري بالجمعة بعد مرور أسبوعين عن الحراك الشعبي وكلفني الرئيس واتصل بي السعيد بوتفليقة في 1مارس يوم الجمعة،أخبرني أن التحق بالرئاسة وأعطاني الكاتب محمد التكليف الشخصي من الرئيس السابق”.

وقال زعلان أنه عمل كوال لمدة 11 سنة وعمل في كل مناطق الوطن وكان هدفه الحفاظ على سمعته و سمعة البلاد، وقال بأنه لم يشارك في التمويل الخفي”وأكد زعلان أن كل الإيداعات كانت شهر فيفري والصكوك كذلك و الأموال دخلت للحساب بعد ذلك بـ15 يوما.