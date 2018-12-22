زعلان: سيتم استلام باقي قطارات كوراديا الأشهر القادمة

صرح وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، اليوم السبت، أنه سيتم استلام باقي قطارات كوراديا الأشهر القادمة.

وأورد خلال اطلاقه خط قطار كورديا عنابة-تبسة، أن هذا يأتي في إطار تحديث وسيلة نقل المسافرين بواسطة السكة الحديدية على المستوى الوطني.

وأشار أن قطارات كورديا، يتم اقتناؤها، في اطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وتوضع تباعا على طول امتداد الشبكة للسكة الحديدية.

ويعبر القطار الجديد من عنابة، محطات سوق اهراس، الدريعة، مداوروش، وادي الكبريت، العوينات، وصولا إلى تبسة.