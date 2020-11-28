زعلان: لم أفاضل طحكوت في الصفقات في قطاع النقل والأشغال العمومية

تتواصل مجريات محاكمة الوالي الأسبق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ بمحكمة تيبازة، أين نادى القاضي للشاهد عبد الغني زعلان للإدلاء بشهادته.

القاضي ينادي على الشاهد زعلان عبد الغني

زعلان يدخل للجلسة

القاضي: هل عندك علاقة عائلية مع زوخ؟

زعلان: ليس لدي اي علاقة عائلية معه

القاضي : قمت باعداد تقرير تمدح فيه متعامل خاص

زعلان : لا يوجد تقرير و لم أكتب هذا التقرير ووجدنا رسالة موجهة من الامين العام لوزارة الاشغال العمومية و النقل لوالي العاصمة.

زعلان: هذه المراسلة جاءت ردا على مراسلة بعتها هو في 5 جويلية 2018 مضمونها موافقة على طلب كان تقدم به والي العاصمة يلتمس فيه الموافقة على خيار الايجار الحافلات

زعلان: والي العاصمة طلب موافقة مصالح الولاية على خيار كراء الحافلات يلتمس فيها خيار الايجار لصالح المواطنين و لم يذكر فيها أي متعامل

القاضي : هو طلب الزيادة بخصوص تمديد كراء 160 حافلة

زعلان : انا جئت في 2017 على رأس وزارة النقل في سنة 2016 كنت والي وهران.

زعلان: تقليت رسالة من طرف والي العاصمة مؤرخة في 5 جويلية 2015 تفيد أن الناس الذين تم ترحيلهم الى سيدي عبد الله فيهم مواطنيني معوزين و بعضهم عديمي النقل.

زعلان: هذه الفئة تعتمد على النقل العمومة ولما راسلني للأمانة والي العاصمة لم يذكر اسم اي متعامل ولم يذكر أنه سيجددعقد طحكوت.

زعلان: قال خيار الكراء و انا سلمتها لمديرية العامة للنقل على مستوى الوزارة.

زعلان: الوالي أجابني في 18 جويلية 2018 وأمضى الرسالة الأمين العام.

زعلان: أنا لم اتنصل من مسؤوليتي لأن محتوى الرسالة جاءت الموافقة على خيار مبدا الكراء فقط و لم يذكرو اي متعامل لان الوزارة لا توجد مانعا من اللجوء الى الكراء.

زعلان: الوالي بلغ شركة ايتوزا والايتوزا عملت مناقصة وطنية اقحموا في دفتر الشروط متعاملين آخرين

زعلان: في دفتر الشروط جاء بند يتيح للمتعاملين الآخرين التكتل في شكل مجمعات والغرض هو كسر الاحتكار وتم الاعلان عن المناقصة الوطنية المفتوحة

زعلان: فيما بعد عرفنا أن موسسة طحكوت فازت في الصفقة والمناقصة

زعلان: ليس لدي أي علاقة مع والي العاصمة عبد القادر زوخ كان فيه تبادل للمراسلات وتم الرد عليه

زعلان: و لا يوم بصفة مباشرة او غير مباشرة تم اللجوء الى متعامل خاص

زعلان : قبل الكلام على صيانة حافلات ايتوزا هناك ورشات صيانة تتطلب الصيانة.

زعلان: 80 حافلة كانت متوقفة عملنا برنامج جيبيارس جهاز تعقب ايضا