زعلان: ليس لدي أي علاقة بهامل.. وأبناؤه التقيت بهم لأول مرة في السجن

نفى والي ولاية وهران الأسبق عبد الغني زعلان منح أي امتيازات لأبناء عبد الغني هامل تسببت في تبديد اموال عمومية.

وواجهت قاضي الجلسة عبد الغني زعلان بتهم متعلقة بمنح امتيازات وتبديد أموال عمومية بعد منح قطعة أرض بمساحة 60 ألف متر مربع لصالح ابن عبد الغني هامل المدعو شفيق لإنشاء مصنع.

وأكد زعلان أنه منح قطعة الأرض لشفيق ابن هامل بعد أن تم دراسته بطريقة عادية خلال اجتماع لجنة الإستثمار بالولاية تم فيها المصادقة على 40 ملف اخر.

وبخصوص استفادات سابقة لأبناء عبد الغني هامل على غرار أميار الذي تحصل على قطعتين أرضيتين من قبل قال زعلان أنه لم يكن يعلم أن أميار ابن عبد الغني هامل.

كما قال والي وهران الأسبق أنه لاتوجد أي مادة قانون تمنع استفادة شقيقين من قطعتين أرضيتين من أجل الإستثمار بنفس الولاية، وقال زعلان أنه تم إيداعه الحبس المؤقت لمدة 8 أشهر بسبب أنه منح قطعة أرضية لإبن عبد الغني هامل في إطار الإستثمار على الرغم من أن الملف تم إيداعه بطريقة قانونية وعادية وهو نفس الشيء بالنسبة لقرار الإستفادة .

ونفى زعلان وجود أي علاقة بينه و بين عبد الغني هامل خارج الأطر المهنية والقانونية كما نفى معرفته بأبناءه،أين أكد للقاضي أنه التقى بأبناء هامل لأول مرة وكانت في السجن، وعاد زعلان للتذكير بسيرته الذاتية أين اكد أنه عين بمرسوم رئاسي لما كان في عمره 24 سنة خلال فترة ترأس الشاذلي بن جديد مضيفا “أنا معروف مانرونديش لي سارفيس”