زعلان مُستاء من تأخر أشغال مطار وهران الجديد

ألّح وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال لإنجاز المشاريع بمطار وهران الجديد.

وكل المنشآت المكمّلة لهذا المشروع الحيوي، برفع كل العوائق المعرقلة وإيجاد الحلول المناسبة ،لإستكمال أشغال التوسعة على أكمل وجه.

وهذا استعدادا لمرحلة استغلال المطار وتوفير كل الشروط منها تكوين العنصر البشري المؤهل لذلك.

زعلان وخلال ترأسه أمس بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا بحضور السيد والي ولاية وهران، بمشاركة كل المتدخلين الذين لهم علاقة بأشغال إنجاز هذا المشروع .

حثّ على ضرورة الوقوف على المنشآت المتممة للمحطة الجوية الجديدة كبرج المراقبة ومدرج وقوف الطائرات.

للتذكير، فإن مشروع توسعة مطار وهران سيمكّن من رفع طاقة الاستيعابية إلى 03 ثلاثة ملايين ونصف مسافر في السنة.

يدخل هذا المشروع الهام ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإنجاز محطات جوية جديدة عبر الوطن .

على غرار محطة ولاية عنابة، قسنطينة والجزائر العاصمة.