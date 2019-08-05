عاجل

زعلان ووالي الشلف الأسبق في حبس الحراش

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
زعلان ووالي الشلف الأسبق في حبس الحراش
بقلم حكيم ش

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا اليوم بإيداع الوزير السابق عبد الغني زعلان والوالي الأسبق للشلف محمد الغازي الحبس المؤقت.

وقد مثل زعلان والغازي اليوم الإثنين أمام القاضي المستشار بالمحكمة العليا، لسماع أقوالهما بشأن سبعة تهم تلاحقهما.
وبحسب بيان للمحكمة العليا، فإن زعلان الذي شغل منصب وزير للنقل ثم مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة قد واجه ثلاثة تهم.
وتوبع زعلان بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.
أما الوالي الأسبق للشلف فقد وجهت له أربعة تهم، هي إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية والرشوة.

المحكمة العليا

المحكمة العليا


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=685159

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com