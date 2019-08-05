زعلان ووالي الشلف الأسبق في حبس الحراش

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا اليوم بإيداع الوزير السابق عبد الغني زعلان والوالي الأسبق للشلف محمد الغازي الحبس المؤقت.

وقد مثل زعلان والغازي اليوم الإثنين أمام القاضي المستشار بالمحكمة العليا، لسماع أقوالهما بشأن سبعة تهم تلاحقهما.

وبحسب بيان للمحكمة العليا، فإن زعلان الذي شغل منصب وزير للنقل ثم مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة قد واجه ثلاثة تهم.

وتوبع زعلان بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.

أما الوالي الأسبق للشلف فقد وجهت له أربعة تهم، هي إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية والرشوة.