زعلان يتباحث مع سفير قطر الجديد بالجزائر

استقبل وزير الاشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان اليوم الثلاثاء السفير الجديد لدولة قطر السيد حسن بن ابراهيم المالكي.

وحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء فقد تباحث الطرفان حول سبل دعم التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الاشغال العمومية والنقل.

واكد الطرفان على مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المستقبلية والتي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما ثمن علاقات التعاون الثنائية والتي وصفت بـ ” الجيدة” بين الجزائر والدوحة .