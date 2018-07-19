زعلان يتفقد مدى تقدم أشغال إنجاز المحطة الجوية الدولية لمطار وهران

ترأّس وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، يوم الخميس اجتماعا تنسيقيا بحضور والي ولاية وهران.

لمتابعة مدى تقدم أشغال إنجاز المحطة الجوية الدولية الجديدة لمطار وهران.

خصص هذا الاجتماع، الذي شارك فيه كل المتدخلين الذين لهم علاقة بأشغال إنجاز هذا المشروع من مؤسّسة الإنجاز.

وكذا إطارات الإدارة المركزية والإدارة المحلية، مكاتب الإشراف والدراسات.

لمناقشة ودراسة مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع المحطة الجوية الدولية الجديدة لمطار وهران.

وأشغال مختلف المنشآت المكملة لهذا المشروع كبرج المراقبة ومدرج وقوف الطائرات.

وكذا الوقوف على جميع النقائص ورفع كلّ العوائق التي تعرقل إتمام هذا المشروع الحيوي، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

وألح زعلان خلال هذا اللقاء على ضرورة التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين لإيجاد الحلول في وقتها،والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز.

لكي يتم تسليم المشروع في آجاله المحددة، كما أكد على وجوب الإستعداد لمرحلة استغلال المطار.

وتوفير كل الشروط منها تكوين العنصر البشري المؤهل لذلك.

يشار إلى أنّ، مشروع توسعة مطار وهران الذي تشرف على إنجازه مؤسسة كوسيدار، سيمكن من رفع الطاقة الاستعابية إلى 03 ثلاثة ملايين ونصف مسافر في السنة.

و يدخل هذا المشروع الهام ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإنجاز محطات جوية جديدة عبر الوطن.

على غرار محطة ولاية عنابة، قسنطينة والجزائر العاصمة.