زعلان يتفقد موقع حادث انزلاق التربة بالعاصمة

تنقل وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، اليوم السبت، إلى موقع حادث انزلاق التربة، بالعاصمة، حيث عاين حجم الأضرار.

وحسب بيان مصالح الوزير، فقد تنقل زعلان، على إثر حادث انزلاق التربة، الذي وقع على مستوى الطريق الفرعي الرابط ما بين مقام الشهيد بالمدنية، وبلدية بئر مراد رايس بفعل التساقط الكثيف للأمطار ليلة أمس بالعاصمة.

وفي لقائه مع المصالح التقنية، أكد الس على ضرورة تأمين المكان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق.

كما أمر بتعميق دراسة أسباب وقوع الحادث، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجته.

للإشارة، الحادث وقع ليلة أمس الجمعة، جراء تهاطل الأمطار، فيما لم يخلف أي خسائر بشرية.