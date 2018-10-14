“زعلان” يستقبل وزير الشؤون الخارجية النيجيري

إستقبل وزير الأشغال العمومية، “عبد الغني زعلان”، وزير الشؤون الخارجية النيجيري، “جيوفري أونيياما”، اليوم الأحد، بمقر الوزارة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بين البلدين.

وتطرق الجانبان إلى مشروع الطريق العابر للصحراء والذي أخذ حيزا كبيرا خلال اللقاء، حسب البيان الصادر من الوزارة.

وأعرب الوزير النيجيري إرتياحه على الثقة التي تربط البلدين، مؤكدا على عزم نيجيريا على ضرورة تفعيل عملية الشراكة والتعاون.

وخرج الطرفان على التأكيد مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المستقبلية، والتي تخدم المصالح المشتركة.

كما ثمنا علاقات التعاون الجيدة التي تربط الجانبان.