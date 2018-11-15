زعلان يمنح الإمتياز للمتعاملين الخواص لإنجازالمحطات البرية

كشف وزيرالنقل عبد الغني زعلان، أن مجال إنجازالمنشآت القاعدية في قطاع النقل وخصوصا المحطات البرية، يبقى مفتوحا أمام المتعاملين الخواص.

حيث يمنح الإمتياز للمتعاملين الخواص وذالك بالتنسيق مع الولاة.

وخلال رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة الوزيرأكد ” إنه بالتنسيق مع الولاة، يجري حاليا منح المتعاملين الخواص، الأوعية العقارية المتواجدة على مستوى الولايات أو الدوائر، من أجل إنجاز محطات للنقل البري وذلك عن طريق الإمتياز”.

متابعا قوله ” المجال ما يزال مفتوحا أمام المتعاملين الخواص لإنجاز المحطات البرية للمسافرين”.