زعلان: 60 مليون مسافر سنويا عبر القطار آفاق 2023

أفاد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، أنه ينتظر أن يبلغ عدد المسافرين عبر القطار 60 مليون مسافر سنويا آفاق 2023.

وأضاف خلال زيارته التفقدية لولاية عنابة، أن الكثير من النقاط توقفت بها الأشغال غير أنها ستعود تدريجيا إلى هذه المناطق.

مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على ربط كافة المناطق بالولاية عن طريق القطار من أجل التخفيف على الطرقات التي تعرف زحمة كبيرة.

وأضاف الوزير أنه سيتم إطلاق خط آخر عبر القطار يربط ولايتي عنابة وسطيف بداية من الشهر المقبل.

نظرا للطلبات الكبيرة للمواطنين على هذا الخط.