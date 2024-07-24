زعميش: تأمين حاجيات 15 مليون مواطن من المياه قبل نهاية السنة

أكد مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة سفيان زعميش. أنّ البرنامج الاستعجالي لتوفير الماء الشروب عن طريق إنجاز خمس محطات إضافية لتحلية مياه البحر. سيمكّن من رفع نسبة المساهمة في تحلية مياه البحر إلى 42 بالمئة. من مجموع المياه الصالحة للشرب في الجزائر. وسيزوّد 15 مليون مواطن بهذا المورد الحيوي قبل نهاية العام 2024.

وقال زعميش خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح. أنّ المحطات الخمس ستكون على مستوى ولايات الطارف، بجاية. بومرداس و تيبازة ووهران. بمعدل ثلاثمئة ألف متر مكعب لكل محطة. أي ما يعادل مليون ونصف متر مكعب في اليوم. مضيفا أن البرنامج الأول تمثّل في إنجاز إحدى عشرة محطة على الشريط الساحلي. بقدرة إنتاجية لهذه المحطات تقدّر بـ 2.1 مليون متر مكعب في اليوم. كما تساهم بـ 17 بالمئة في تزويد الموطنين بالماء الشروب. كما تم مباشرة البرنامج الإستعجالي “مياه 2021”. المتمثل في إنجاز ثلاث محطات بكل من قورصو. المرسى وحي الباخرة المحطّمة ببرج الكيفان. بقدرة إنتاجية تصل 150 ألف متر مكعب يوميا.

كما أشار زعميش، أنه لحدّ الآن نمتلك أربعة عشرة محطة قيد الإستغلال تساهم بـ 18 بالمائة في تزويد المواطنين بالماء الشروب. أي ما يعادل 2.25 مليون متر مكعب في اليوم كطاقة إجمالية. بالأغضافة كذلك إلى أنه كان لزاما على الدولة أن تستشرف حلولا جديدة تتمثل في تزويد المواطنين. بمياه صالحة للشرب عن طريق مصادر غير تقليدية.