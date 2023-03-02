زعم أنه ضحية قصف في ليبيا.. 3 سنوات سجنا لجزائري هدد سفارة الإمارات

أعلن مجلس قضاء خنشلة، في بيان له اليوم الخميس، أنه بتاريخ 25 فيفري تم توقيف المدعو ع.م. البالغ من العمر 35 سنة من طرف عناصر المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بقسنطينة.

وأفاد ذات البيان أن التوقيف جاء على اثر بالغ صادر من سفارة الامارات مفاده ان المعني وجه لها رسالة مكتوبة. يطالبها فيها بتسديد مبلغ مالي قدره 35 مليون سنتيم. زاعما انه كان ضحية قصف سبب له أضرار خلال تواجده على التراب الليبي سنة 2011.

كما هدد عبر اتصال هاتفي بالسفارة بالتجمع أمام مقرها وإحراق نفسه بحضور وسائل الإعلام في حالة عدم تلبية مطلبه.

وتم تقديم الشخص أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة يوم أمس الأربعاء. حيث تمت متابعته بموجب إجراءات المثول الفوري بجنحتي التهديد المصحوب بشرط شفهي والشروع في النصب.

وصدر في حق هذا الشخص حكم في نفس الجلسة قضى عليه بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. و50 ألف دينار غرامة نافذة مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة.

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