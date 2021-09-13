زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تطلق حملتها الانتخابية لرئاسيات 2022

أطلقت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الأحد حملتها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أفريل 2022. وقالت لوبان “لن يكون هناك سوى خيارين” في 2022، “إما تذويب فرنسا عبر موجات (الهجرة) وإما النهوض المفيد الذي سيدخل فرنسا في الألفية الثالثة حول فكرة الأمة”.

قبل سبعة أشهر من الاستحقاق الرئاسي في فرنسا، بدأت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الأحد حملتها الانتخابية من مدينة فريجوس جنوب البلاد.

وأمام نحو 900 ناشط تجمعوا في مسرح فريجوس الروماني، اعتبرت لوبان أن الانتخابات الرئاسية في أفريل و ماي 2022 “لن تكون خيارا مجتمعيا فحسب كما كانت الانتخابات السابقة، بل خيارا حضاريا”.

وأضافت “نصل إلى تقاطع (بين طريقين). الأول يقود إلى الهاوية والثاني يقود إلى القمة”

وأعيد انتخاب لوبان في جويلية 2021 رئيسة للتجمع الوطني لولاية رابعة، وهي تسعى للحصول على دفعة قوية للترشح للرئاسة في عام 2022.

وقد أثارت النتائج المخيبة لحزبها في الانتخابات الإقليمية الأخيرة الشكوك بشأن مدى نجاح استراتيجيتها المتمثلة في التخفيف من مواقف حزبها بشأن المهاجرين والتشكيك في منطقة اليورو من أجل كسب أصوات اليمين التقليدي.