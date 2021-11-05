 زعيم : “إمنحوني 100 مليار وسأقود إتحاد عنابة إلى العالمية”

هاجم رئيس إتحاد عنابة عبد الباسط زعيم المسؤولين عن الفاف والرابطة خلال تدخله اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية.

وقال زعيم “أنا أتكلم كلمة حق، و لن أشكر أحد لأن الكل يقوم بواجبه اتجاه هذا البلد”.

وأضاف “نتكلم عن الإحتراف، أنا شخصيا أعطيني 100 مليار مثل شباب بلوزداد ومولودية والبقية، وسأقود عنابة للعالمية”.

وأردف زعيم “الكل يكرهني بحكم أني أتكلم بكل صراحة، ولا رئيس يعمل بأمواله الخاصة في فريقه”.

وعن الحلول قال الرئيس المثير للجدل “يجب الإلتقاء مع الوزير ورئيس الفاف والرؤساء لوضع حد للفوضى”. كما أكد “لم أفهم شيء في هذه البطولة ومن سيصعد إلى القسم الأول ومن سينزل”.

وختم “صحيح تحصلنا على الإجازات لكن لست متفائلا”.