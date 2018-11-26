زعيم: “اللاعبون يدينون بمستحقاتهم منذ 2010 ولم يعاقب الفريق منذ ذلك الوقت” !

الرياضة
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زعيم: “اللاعبون يدينون بمستحقاتهم منذ 2010 ولم يعاقب الفريق منذ ذلك الوقت” !
بقلم أمير بهلول

دافع “زعيم” رئيس إتحاد عنابة عن فريقه بخصوص قضية اللاعبين الذين يدينون بمستحقاتهم منذ 2010، ورفض إلقاء اللوم على زطشي ومدوار.

وقال زعيم:”لدينا وثائق تثبت أن لاعبي إتحاد عنابة يدينون بمستحقاتهم منذ 2010 وليس في 2012 و 2013 و 2014″.

وأضاف: “لأن منادي لم باع النادي في 2012، الجميع كان على علم أن النادي مدان بأكثر من 10 ملايير”.

وتابع: “كل السنوات الماضية واللاعبون يدينون بمستحقاتهم وطوال 5 سنوات لم تنقص ولا نقطة لإتحاد عنابة، ولم يسقط الفريق عندما نتحدث بلغة القانون التي يتحدثون بها”.

وأردف:”كانوا يستمرون في منح الإجازات للفريق، ولماذا الآن يتحدث البعض أن زعيم ومدوار وزطشي يفتعلون المشاكل”.

وختم كلامه: “أنا لست هنا لكي أدافع على زطشي وعلى مدوار، أنا أتكلم عن الحق، لما أرسلوا لي التقارير قلت لهم أنتم فيكم الخير واليوم خاطيهم”.


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