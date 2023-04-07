زعيم المعارضة في تركيا يعد بالسفر بدون تأشيرة إذا تم انتخابه رئيسا

وعد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، كمال كيليجدار أوغلو. بأن مواطني الدولة سيكونون قادرين على السفر بدون تأشيرة إلى منطقة الاتحاد الأوروبي شنغن إذا تم انتخابه.

تم إصدار مثل هذا التصريح من كيليتشدار أوغلو في وقت سابق من هذا الأسبوع لقناة إخبارية وطنية. حيث قال إنه في غضون ثلاثة أشهر. سيتمكن جميع المواطنين الأتراك من السفر إلى الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة.

ومع ذلك ، لم يشارك أي معلومات أخرى حول كيفية تخطيطه لجعل هذا ممكنًا.

“سنصل إلى السلطة ونفوز بالرئاسة ، وسنجعل هذا البلد مكانًا يمكن للمرء أن يتنفس فيه بحرية. في غضون عام على أبعد تقدير. وصرح كيليجدار أوغلو أنه في غضون ثلاثة أشهر. سيتمكن كل مواطن من السفر إلى أوروبا بدون تأشيرة.

وأعلن كيليتشدار أوغلو ترشحه لانتخابات ماي الرئاسية الشهر الماضي. حيث يأتي ترشيحه يأتي بعد أزمة في تحالف الأمة المعارض. بعد أن عارض الحزب الصالح اليميني ترشيحه ، مما يشير في البداية إلى انسحابه من التحالف.

في حين أن السفر بدون تأشيرة لا يزال موضوعًا معقدًا بالنسبة لتركيا. فإن كيليجدار أوغلو واثق من أنه سيكون قادرًا على تمكين جميع المواطنين الأتراك من عدم الخضوع لإجراءات التأشيرة.

نظرًا لأن تركيا لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن السفر بدون تأشيرة. يتعين على جميع مواطنيها الحصول على تأشيرة شنغن عند التخطيط للوصول إلى الكتلة.

تأشيرة شنغن هي تأشيرة قصيرة الأجل تسمح لجميع حامليها بالدخول والإقامة في منطقة شنغن. لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة ستة أشهر لأغراض السفر والأعمال.