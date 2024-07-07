زعيم اليسار يدعو ماكرون إلى تقبل الهزيمة ورحيل رئيس الوزراء

نجحت الجبهة الشعبية الجديدة في قلب الطاولة خلال الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، حيث جاء تحالف اليسار في المرتبة الأولى، يليه تحالف الرئيس ماكرون، فيما حل ثالثا التجمع الوطني اليميني المتطرف .

وعقب صدور النتائج الأولية للدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية في فرنسا، دعا زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلونشون، ماكرون إلى تقبل الهزيمة دون أن يحاول الالتفاف عليها.

كما طالب جان لوك ميلونشون رئيس الوزراء بالرحيل بعد فشله في الانتخابات.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة أن يدعو ماكرون أحزاب اليسار الفرنسي لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الجبهة الشعبية الجديدة جاهزة لاستلام الحكم.

وقال جان لوك ميلونشون: “سنقوم بتنفيذ برنامجنا ولا شيء غير ذلك.”

وأضاف زعيم اليسار الفرنسي: “سنقوم بإلغاء سن التقاعد بداية من 64 سنة، كما سنقوم بوضع تسقيف للأسعار وسنرفع الحد الأدنى للأجور.”

وختم جان لوك ميلونشون قائلا: “فوزنا اليوم جاء بعد 7 سنوات من النضال ضد السياسات الاجتماعية السيئة لماكرون.”