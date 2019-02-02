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زعيم: “جابولنا لاعبين غاليين وأصحاب “الشكارة” حبو يحبسونا”

الرياضة
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زعيم: “جابولنا لاعبين غاليين وأصحاب “الشكارة” حبو يحبسونا”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى رئيس إتحاد عنابة، عبد الباسط زعيم، امتعاضه من بعض لاعبيه، كما أكد سعي رؤساء بعض الأندية لإيقاف فريقه.

وصرح زعيم، لتلفزيون “النهار”: “لم أتحدث مع المدرب، لكنني أدرك أنه سيقول لي، وكل ربي على لي جابلك هاذ اللاعبين”.

وأضاف: “بعض اللاعبينم اللذي تم جلبهم لنا من طرف بعض الأشخاص، تم جلبهم برواتب جد مرتفعةـ لكننا رحبنا بهم”.

وأضاف: “يجب أن يعرف مناصرونا أن هناك أندية تلعب المراكز الأولى ولاعبيها لم يتلقو مستحقاتهم، ولاعبينا ينالون مستحقاتهم في وقتها”.

وفتح زعيم، المار على بعض رؤساء الأندية، قائلا: “هناك بعض رءساء الأندية من أصحاب “الشكارة” سيحفزون أندية أخرى لإيقافنا”.

وتابع: “أقول لهؤلاء أن إتحاد عنابة لا تلعب على الصعود هذا الموسم، لكن الموسم المقبل لن يتمكن أحد من إيقافنا”.


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