زعيم: “جابولنا لاعبين غاليين وأصحاب “الشكارة” حبو يحبسونا”

أبدى رئيس إتحاد عنابة، عبد الباسط زعيم، امتعاضه من بعض لاعبيه، كما أكد سعي رؤساء بعض الأندية لإيقاف فريقه.
وصرح زعيم، لتلفزيون “النهار”: “لم أتحدث مع المدرب، لكنني أدرك أنه سيقول لي، وكل ربي على لي جابلك هاذ اللاعبين”.
وأضاف: “بعض اللاعبينم اللذي تم جلبهم لنا من طرف بعض الأشخاص، تم جلبهم برواتب جد مرتفعةـ لكننا رحبنا بهم”.
وأضاف: “يجب أن يعرف مناصرونا أن هناك أندية تلعب المراكز الأولى ولاعبيها لم يتلقو مستحقاتهم، ولاعبينا ينالون مستحقاتهم في وقتها”.
وفتح زعيم، المار على بعض رؤساء الأندية، قائلا: “هناك بعض رءساء الأندية من أصحاب “الشكارة” سيحفزون أندية أخرى لإيقافنا”.
وتابع: “أقول لهؤلاء أن إتحاد عنابة لا تلعب على الصعود هذا الموسم، لكن الموسم المقبل لن يتمكن أحد من إيقافنا”.
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