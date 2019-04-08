“زعيم” :”جميعنا نعيش الفساد وحتى زرواطي إعترف بأنه زوّر لصالح زطشي”

إعتبر، “عبد الباسط زعيم” رئيس إتحاد عنابة، بأن الفساد مُتفشي في جميع القطاعات بالجزائر، دون أي إستثناء، في تصريحات لـ”النهار”.

وتحدث قائلا :”الشعب يعيش الفساد في مصالحه اليومية، وحتى زرواطي إعترف بأنه زوّر لصالح زطشي، كل شيء أصبح معروفا الآن”.

ليُواصل مُتسائلا :”هذا البيع والشراء، هل الدولة لا تعلم ما الذي يحدث على أرض الواقع”.

وأضاف :”عندما أتحدث عن التلاعب بنتائج المُباريات، فأنا لم أتحدث عن نفسي ولكن عن الجميع دون اي إستثناء”.

ليختم :”يجب أن نجد حلا، هدم الأمور من الأساس هو الحل الأنسب”.