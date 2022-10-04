زعيم حركة “الماك” فرحات مهني و15 متهما أمام محكمة الجنايات

من المرتقب أن يمثل أمام محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية المزمع انطلاقها الشهر الجاري، زعيم حركة ” الماك” الإنفصالية، المتهم الفار “فرحات مهني” برفقة 15 متهما بينهم 5 في حالة فرار. أما البقية موقوفين بالمؤسسة العقابية، في قضية تتعلق بحرائق الغابات التي مست عديد ولايات الوطن خلال الصائفة الماضية.

ويتابع المتهم “فرحات مهني” ومن معه بتهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية. واستقرار المؤسسات عن طريق بث الرعب في اوساط السكانن وخلق جو انعدام الأمن، جناية انشاء وتأسيس جماعة. أو منظمة إرهابية أو تخريبية الغرض منها ارتكاب أفعال تخريبية، جناية التحريض على وضع النار عمدا في الغابات. وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن وجنحة تلقي أموال من خارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة. والوحدة الترابية تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارجه.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة قد أصدرشهر أوت من عام 2021، مذكرة توقيف ضد زعيم حركة “الماك” فرحات مهني كاشفا ف أن أوامر بالقبض الدولية ستصدر ضد المدبرين الموجودين في حالة فرار على رأسهم رئيس الحركة الإنفصالية المتواجد في حالة فرار .

وجاءت تصريحات النائب العام خلال تنظيمه لندوة صحفية لكشف التفاصيل الجديدة وأخر التطورات في قضية المغدور جمال بن سماعيل.

وأشار نفس المتحدث أن “24 من المتورطين ينتمون إلى حركة الماك المصنفة كتنظيم إرهابي” من بين 88 موقوف في قضية جمال بن سماعيل.