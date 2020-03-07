زعيم حزب إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي، نيقولا دزينغاريتي، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه على تويتر.

وكتب دزينغاريتي: “الأطباء قالوا لي إن نتائج فحص عيناتي الخاص بـCOVID-19 إيجابية، أنا بخير لكن سيكون علي البقاء في بيتي خلال عدة أيام مقبلة”.

وأضاف دزينغاريتي: “من هنا سأتابع سير العمل الذي يجب إنجازه، أتمنى الشجاعة للجميع ونراكم قريبا”.

وأعلنت السلطات الإيطالية، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس داخل البلاد من 148 إلى 197 حالة، في غضون يوم واحد.

ووصلت حصيلة الإصابات إلى 4636 حالة، بينهم مسؤولين كبار في إقليم لومبارديا الشمالي بإيطاليا.