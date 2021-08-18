زعيم: “قررت الرحيل ولا نقاش في ذلك”

أعلن رئيس اتحاد عنابة، عبد الباسط زعيم استقالته من رئاسة النادي بصفة لاسمية ونهائيا، كما دعى كل من له رغبته في خلافته للتقدم.

وصرح عبد الباسط زعيم، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “أنا لا أريد البقاء، تعبت ولا نقاش في رحيلي”.

وأضاف: “صحيح أنني تعبت مع اتحاد عنابة، لتحقيق الصعود من القسم الثالث، لكن حاليا أقول، مرحبا بكل من يريد تسلم الفريق”.

وتابع عبد الباسط زعيم: “تعبت من انتقادات الأنصار وشتمهم لي، والآن سأغادر الفريق تلبية لرغبتهم”