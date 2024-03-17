زعيم كوريا الشمالية يتزوج فتاةً تونسية!

دخل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ، في مرحلة ملل من زوجته ونمط حياتها الباذخ، وقرر استبدالها بزوجة من دولة لا تخطر على البال.

وخطب كيم فتاة تونسية، وهو أمر لا يمكن لأحد تخيله، ولكنه تجسد في إطار أحداث مسلسل كوميدي تونسي يعرض على قناة نسمة في شهر رمضان.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي مشوق، يقلب موازين القوى العالمية، ويخلط جميع المقاربات المتعارف عليها في الواقع.

ويظهر في المسلسل، رؤساء القوى الكبرى، منهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين. وملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، وزعيم كوريا الشمالية، وهم يستنجدون بتونس ويطلبون القروض والمساعدات.

وينتهز رئيس حكومة تونس وأحد وزرائه المقربين، الفرصة، ويقرران توطيد العلاقات بشكل أكبر مع زعيم كوريا الشمالية، وذلك عبر تزويجه من تونسية.

وبالفعل، يقدمان له إحدى العاملات بمقر رئاسة الوزراء، وهي فتاة بسيطة تقطن بمنطقة شعبية بضواحي العواصمة. فيعجب بها كيم لتنطلق رحلة طويلة قبل الزواج.

وتبدأ الأحداث بالخطبة، لكن تظل العقبة الأساسية أمام إتمام مراسم الزواج وهي دخول كيم للإسلام. وهو ما يحدث لاحقا في أحداث مشوقة، قبل أن يتزوج الثنائي.

وبعد زواجه، يدخل كيم روتين الحياة الزوجية على الطريقة التونسية، فيختبر أشهى الأطباق المحلية. ويطلع على الثقافة الشعبية.

وبعد فترة من الزواج وإنجاب طفلين، يشعر كيم بالضجر ويقرر الطلاق، فتستنجد زوجته بقانون النفقة، في محاولة لإثنائه عن قراره.

لكن كيم الذي بلغ أقصى درجات الإحباط من الزواج يجمع أغراضه وملابسه ويغادر.

المسلسل من بطولة ثلة من نجوم الكوميديا في تونس، والذين من بينهم كمال التواتي وبسام الحمراوري وكريم الغربي وأروى بن إسماعيل وسفيان الداهش.