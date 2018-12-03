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 زعيم: “لا أملك لغة التهديد ولم أعرف الخوف في حياتي”

الرياضة
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 زعيم: “لا أملك لغة التهديد ولم أعرف الخوف في حياتي”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف عبد الباسط زعيم، رئيس اتحاد عنابة، ما أسفر عنه اللقاء الذي جمعه برئيس الفاف، خير الدين زطشي، بخصوص مشكلة ديون الفريق.

وصرح زعيم، لتلفزيون “النهار”: “أنا لا أملك لغة التهديد، كما لم أعرف الخوف في حياتي، ورئيس الفيدرالية، أصر على إيجاد حل لمشكلة الفريق”.

وأضاف: “رئيس الفيدرالية، تساءل عن سبب عدم مطالبة اللاعبين بمستحقاتهم المالية منذ موسم 2010/2011، وانتظرو إلى غاية هذا الموسم للمطالبة بذلك”.

وتابع زعيم: “لا يمكنني الجزم بأن من تسببو في هذا الخطأ، قامو بذلك عن عمد أو لا، وحتى لو أخطأ الرؤساء السابقون، فإن الفيدرالية ليس من حقها أن تخطأ”.


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