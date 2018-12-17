زعيم: “لسنا ممنوعين من الإستقدامات ولست نادما على المسرحين”

أكد عبد الباسط زعيم، رئيس نادي إتحاد عنابة، أنه لم يتلقى أي قرار يمنعه من الإستقدام في هذا الميركاتو، وأنه لم يندم على لاعبيه المسرحين من الفريق.

وصرح عبد الباسط زعيم، لتلفزيون “النهار”: “لم نتلقى أي تعليمة تمنعنا من استقدام لاعبين جدد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري”.

وأضاف: “نحن في اتصال مع عدة لاعبين، وفور توصلنا لاتفاق نهائي معهم، سنقدم أوراقهم للرابطة، للحصول على إجازاتهم”.

وتابع: “حتى لو يتم منعنا من الإنتداب في هذا الميركاتو، فأنا لست نادما على اللاعبين المسرحين، وسنكمل الموسم باللاعبين المتاحين في الفريق”.

يذكر أن إدارة اتحاد عنابة، قررت مع نهاية مرحلة الذهاب، تسريح خمسة لاعبين، على غرار طوبال، شبيرة، ربيح، وغيرهم.