زعيم لـ”زطشي ومدوار”: “كلمتي راس مالي” !!

انتقد زعيم رئيس اتحاد عنابة كل من المكتب الفيدرالي والرابطة على خلفية القرارات التي باتت تصدر بين ليلة وضحاها.

وقال زعيم في اتصال هاتفي مع “النهار”: “أبلغ من العمر 44 سنة وأنا صغير على زطشي ومدوار، كلمتي راس مالي لا أستطيع التعامل مع ناس كل 5 دقائق يصدرون قرار، ولن أستطيع الجلوس معهم في الاجتماعات”.

وأضاف: “لأني ذهبت لهم بالجمعة واتفقنا مع المكتب الفيدرالي ووضعنا جدول عمل وبدأت أربط اتصالاتي مع اللاعبين وبعدها بيومين يصدرون قرار غريب”.

وختم كلامه: “هناك عدة تفسيرات لهذا الأمر، فهل هما ليسا قادرين على تحمل هذه المسؤولية أو يسخران منا”.

يذكر أنّ المكتب الفيدرالي كان قد قرر أن يمنح مهلة 6 أشهر لإتحاد عنابة من أجل دفع الديون قبل أن تقرر الرابطة منحه 15 يوم فقط.