زعيم لـ”زطشي ومدوار”: “كلمتي راس مالي” !!

الرياضة
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زعيم لـ”زطشي ومدوار”: “كلمتي راس مالي” !!
بقلم أمير بهلول

انتقد زعيم رئيس اتحاد عنابة كل من المكتب الفيدرالي والرابطة على خلفية القرارات التي باتت تصدر بين ليلة وضحاها.

وقال زعيم في اتصال هاتفي مع “النهار”: “أبلغ من العمر 44 سنة وأنا صغير على زطشي ومدوار، كلمتي راس مالي لا أستطيع التعامل مع ناس كل 5 دقائق يصدرون قرار، ولن أستطيع الجلوس معهم في الاجتماعات”.

وأضاف: “لأني ذهبت لهم بالجمعة واتفقنا مع المكتب الفيدرالي ووضعنا جدول عمل وبدأت أربط اتصالاتي مع اللاعبين وبعدها بيومين يصدرون قرار غريب”.

وختم كلامه: “هناك عدة تفسيرات لهذا الأمر، فهل هما ليسا قادرين على تحمل هذه المسؤولية أو يسخران منا”.

يذكر أنّ المكتب الفيدرالي كان قد قرر أن يمنح مهلة 6 أشهر لإتحاد عنابة من أجل دفع الديون قبل أن تقرر الرابطة منحه 15 يوم فقط.


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