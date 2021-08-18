زعيم: “هذا الموسم لم نتعامل بـ”الشكارة””

أكد رئيس اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم أن إدارته لم تتعامل هذا الموسم بنظام “الشكارة”، مؤكدا أنه غلق كل الأبواب أمام الإنتهازيين ما دفعهم لانتقاده.

وقال زعيم، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “البعض كان يستغل فريق اتحاد عنابة، للمتاجرة بها، ونحن قمنا بوضع حد لذلك”.

وأضاف: “هذا الموسم لم نتعامل أبدا بـ”الشكارة”، لا يوجد تعاملات نقدية، كل شيء يتم عن طريق التحويلات، بما فيها أجور اللاعبين”.

يذكر أن عبد الباسط زعيم، أعلن استقالته من رئاسة فريق اتحاد عنابة بصفة رسمية ونهائية، فاتحا الباب أمام الراغبين في خلافته.