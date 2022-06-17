زعيم يطالب باستحداث بطولة وطنية خاصة ببعض الأندية
بقلم كريم تيغرمت
طالب رئيس اتحاد عنابة، عبد الباسط زعيم، باستحداث بطولة وطنية خاصة ببعض الأندية، منددا بالجهوية في توزيع الشركات على الأندية.
وصرح زعيم، لتلفزيون “النهار”: “هناك جهوية في توزيع الشركات الوطنية، حيث تم منح أغلبها للأندية العاصمية”.
كما أضاف: “يجب استحداث بطولة “القسم الممتاز” خاصة بالأندية التي تملك شركات على غرار اتحاد العاصمة، شباب بلوزداد، مولودية الجزائر، شباب قسنطينة، وشبيبة الساورة”.
وتابع عبد الباسط زعيم: “باقي الأندية، تشارك في مجموعتين ضمن القسم الأول، والقسم الثاني يبقى على حاله”.
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