زعيم يطالب مواسة بإعادة ثلاثة أشهر من راتبه !

طالب رئيس إتحاد عنابة محمد زعيم من مدربه المستقيل كمال مواسة بإعادة راتب ثلاثة أشهر، بعدما غادر الفريق دون قبول إستقالته من طرف الإدارة.

ونشط رئيس فريق إتحاد عنابة محمد زعيم ندوة صحفية تحدث من خلالها عن التحضريات التي تسبق مواجهة إتحاد الحراش في إطار الجولة الـ22 من المحترف الثاني.

وقال: ” أقلت المدرب مواسة، وأخبرته أنني حولته إلى منصب مدير تقني للفئات الشبانية، وليس لديه الحق مقاطعة منصبه لأنني لم أرسل له أي وثيقة رسمية بأنني أقلته”.

وأضاف: ” لا يمكنه أن يطالب بتعويض، بل بالعكس أنا من أطالبه بتعويض ثلاثة أشهر لأنه عمل 7 أشهر فقط، وتحصل على تسبيق 10 أشهر”.