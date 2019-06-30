زعيم يمثل أمام قاضي التحقيق لمحكمة عنابة

مثل رئيس اتحاد عنابة، عبد الباسط زعيم، اليوم السبت، أمام قاضي التحقيق، لدى محكمة عنابة، للإستماع لأقواله، في قضية تصريحاته في وسائل الإعلام.

وكان عبد الباسط زعيم، قد صرح في وقت سابق (لقناة خاصة)، أنه لجأ لشراء مباريات، لمساعدة فريق اتحاد عنابة، للصعود المحترف الثاني.

وإعترف زعيم، في ذات التصريح، أنه صرف 7 ملايير سنتيم، لشراء المقابلات، التي سمحت لفريقه اتحاد عنابة، بضمان الصعود.

وحسب مصادر “النهار” من داخل محكمة عنابة، فإن قاضي التحقيق استدعى عدد من أعضاء مجلس إدارة الفريق، رفقة ثلاث لاعبين كانوا ينشطون في الفريق الموسم الفارط كشهود .

ومن المرتقب أن تعقد صبيحة غد الجمعة، الجمعية العامة الإستثنائية لاتحاد عنابة، قصد تعيين رئيس جديد للنادي الهاوي، خلفا لعبد الباسط زعيم.