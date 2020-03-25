زغبة :”الدوري السعودي أقوى من الجزائري وهذا سر زكرينيو”

إعتبر الدولي الجزائري، مصطفى زغبة بأن الدوري السعودي أقوى بكثير من نظيره الجزائري ومن جميع النواحي.

وصرح قائلا :”بلا شك الفوارق كبيرة ففي الدوري السعودي يتواجد نجوم كبار على المستوي الأجنبي والمحلي”.

وواصل :”التعاقدات الخارجية في الدوري المحلي قوية، مما يجعل مكانته مختلفة عن باقي المسابقات العربية”.

وأردف :”ولا أنسى أيضا ان الحضور الجماهيري يضيف حماسًا اكبر للدوري”.

وعن علاقته بمدربه زكري الذي يشرف عليه في نادي ضمك قال :”وعلاقتي مع بن زكري رائعة للغاية”

وأضاف :”انا اعرف أسلوبه في التدريب وخارج الملعب وهو مدرب كبير”.