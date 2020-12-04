زغبة: “بلماضي يقوم بعمل كبير وحظوظنا كبيرة لبلوغ مونديال قطر”

الرياضة
  • -
  • 0
زغبة: “بلماضي يقوم بعمل كبير وحظوظنا كبيرة لبلوغ مونديال قطر”
بقلم النهار أونلاين

أثنى مصطفى زغبة، على الناخب الوطني جمال بلماضي كما أبدى تفائله في قدرة هذا الأخير عل قيادة الخضر لمونديال قطر.

وقال مصطفى زغبة، في هذا الخصوص: “بلماضي يقوم بعمل كبير، بالنظر للنتائج المبهرة التي حققها من توليه قيادة الخضر، أبرزها التتويج بالكان لأول مرة منذ 1990”.

وأضاف حارس نادي ضمك: “النتائج هي من تحكم على المدرب، ونتائج بلماضي كانت جد ايجابية”.

وعن حظوظ الخضر في بلوغ مونديال قطر، أكد مصطفى زغبة: “منتخب الجزائر و الأول افريقيا، وفرصته كبيرة في بلوغ النهائيات في قطر، والاستمرار في اسعاد الجماهير”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=930375

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com