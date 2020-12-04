زغبة: “بلماضي يقوم بعمل كبير وحظوظنا كبيرة لبلوغ مونديال قطر”

أثنى مصطفى زغبة، على الناخب الوطني جمال بلماضي كما أبدى تفائله في قدرة هذا الأخير عل قيادة الخضر لمونديال قطر.

وقال مصطفى زغبة، في هذا الخصوص: “بلماضي يقوم بعمل كبير، بالنظر للنتائج المبهرة التي حققها من توليه قيادة الخضر، أبرزها التتويج بالكان لأول مرة منذ 1990”.

وأضاف حارس نادي ضمك: “النتائج هي من تحكم على المدرب، ونتائج بلماضي كانت جد ايجابية”.

وعن حظوظ الخضر في بلوغ مونديال قطر، أكد مصطفى زغبة: “منتخب الجزائر و الأول افريقيا، وفرصته كبيرة في بلوغ النهائيات في قطر، والاستمرار في اسعاد الجماهير”.